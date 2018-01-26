В Кемерове к 100-летнему юбилею города посадят более 1 млн цветов

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В Кемерове планируют посадить более 1 млн цветов к 100-летию города, которое будет отмечаться этим летом, сообщает «ВашГород.ру».

Осенью 2017 года сотрудники «Зеленстроя» подготовили клумбы. Их общая площадь превышает 33 тыс. кв. м. В конце весны там появится около 35 тыс. тюльпанов.

Когда они отцветут, на клумбы высадят другие цветы. Дизайн цветочных композиций уже разрабатывают. Все растения подобраны с учётом местного климата.

Ранее «Крыминформ» сообщало о планах посадить тюльпаны в Детском парке Симферополя.

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