Володин удивился желанию Хантсмана встретиться с ним

Председатель Госдумы Вячеслав Володин удивился желанию посла США в России Джона Хантсмана встретиться с ним и другими российскими официальными лицами, после того как Вашингтон ввёл санкции в отношении них.

«Не должно быть двойных стандартов. США признали российских политиков невъездными, на них распространили санкции, а сейчас хотят встречаться с председателем Совфеда, с председателем Госдумы. Зачем? Если они решение приняли для своей страны в отношении этих должностных лиц», — приводит РИА Новости слова Володина.

Он отметил, что российские власти выступают «за то, чтобы не было двойных стандартов, за уважение, за открытое отношение».

Ранее посол США в России Джон Хантсман заявил, что рассчитывает на встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, пресс-секретарём российского президента Дмитрием Песковым, главой ФСБ Александром Бортниковым и рядом других официальных лиц, среди которых председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.