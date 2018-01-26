Хантсман хочет встретиться с Медведевым, Песковым и Бортниковым

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Посол США в России Джон Хантсман рассчитывает на встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, пресс-секретарём российского президента Дмитрием Песковым, главой ФСБ Александром Бортниковым и рядом других официальных лиц.

«Посол Хантсман верит в диалог и всегда готов встречаться с российскими официальными лицами. Запрошены следующие встречи: Дмитрий Медведев, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Игорь Шувалов, Антон Вайно, Алексей Громов, Сергей Кириенко, Дмитрий Песков, Александр Бортников, Александр Новак, Денис Мантуров, Валерий Герасимов, Герман Греф», — говорится в сообщении пресс-службы посольства США в Twitter.

Также отмечается, что Хантсман будет рад встретиться в любое время с вице-премьером Аркадием Дворковичем.

Ранее сообщалось, что посол США окунулся в прорубь на Крещение у стен Новоиерусалимского монастыря.

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