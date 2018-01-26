В Кремле заявили, что дату послания президента Федеральному собранию озвучат своевременно

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что дата послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию будет озвучена заблаговременно.

«Дата послания будет названа своевременно. Мы об этом сообщим», — ответил Песков на просьбу назвать точную дату.

Он отметил, что «никакой законодательной обязанности оглашения послания до географического завершения текущего года нет».

«В Конституции или иных законодательных актах это не прописано. Есть обязанность президента оглашать послание по итогам года. Это послание будет оглашено, сроки мы назовём», — заявил Песков.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, сообщила, что российский лидер намерен выступить с посланием Федеральному собранию. Уточняется, что пока в качестве примерной даты называется 6 февраля.

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