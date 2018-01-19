СМИ узнали, когда Путин выступит с посланием Федеральному собранию
СМИ узнали о том, когда президент России Владимир Путин намерен выступить с посланием Федеральному собранию.
Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, российский лидер намерен сделать это в начале февраля.
Уточняется, что собеседники издания в Госдуме добавляют, что пока в качестве примерной даты называется 6 февраля.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песковс заявлял, что Путин выступит с посланием Федеральному собранию до выборов главы государства 2018 года.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard