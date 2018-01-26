Лидер «Ночных волков» пригласил президента Республики Сербской на байк-шоу в Севастополь
«Я приглашаю вас посетить кульминацию нашего международного байк-шоу в Севастополе 17 августа, которую в этом году мы назвали «Русская мечта», и буду очень счастлив получить высокую награду (орден Чести. — RT) лично из ваших рук», — говорится в письме байкера президенту.
Как сообщает РИА Новости, Хирург также поблагодарил Додика за награждение орденом Чести.
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров наградил Залдостанова высшей наградой Чечни — орденом Кадырова.
В беседе с НСН Залдостанов ранее заявил о готовности принять нового посла США в Москве Джона Хантсмана, увлекающегося мотоциклами, в колонну «Ночных волков».