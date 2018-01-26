Лидер «Ночных волков» пригласил президента Республики Сербской на байк-шоу в Севастополь

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Лидер всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) пригласил президента Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, Милорада Додика на байк-шоу в Севастополе, которое состоится 17 августа.

«Я приглашаю вас посетить кульминацию нашего международного байк-шоу в Севастополе 17 августа, которую в этом году мы назвали «Русская мечта», и буду очень счастлив получить высокую награду (орден Чести. — RT) лично из ваших рук», — говорится в письме байкера президенту.

Как сообщает РИА Новости, Хирург также поблагодарил Додика за награждение орденом Чести.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров наградил Залдостанова высшей наградой Чечни — орденом Кадырова.

В беседе с НСН Залдостанов ранее заявил о готовности принять нового посла США в Москве Джона Хантсмана, увлекающегося мотоциклами, в колонну «Ночных волков».

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