Глава Чечни наградил лидера «Ночных волков» орденом Кадырова

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Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил лидера всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александра Залдостанова (Хирурга) высшей наградой Чечни — орденом Кадырова.

Отмечается, что орден был вручён Залдостанову в связи с его 55-летием.

Лидер «Ночных волков», по словам Кадырова, «первым приходит туда, где трудно, туда, где во всеуслышание нужно выразить своё мнение».

«Я искренне поздравляю Александра Сергеевича, желаю крепкого здоровья и вечной молодости! Хочу обрадовать всех байкеров России и многочисленных друзей Хирурга — я своим указом наградил Александра Сергеевича орденом Кадырова», — говорится в тексте сообщения, опубликованного в социальной сети «ВКонтакте». 

Ранее в беседе с НСН Залдостанов заявил о готовности принять нового посла США в Москве Джона Хантсмана, увлекающегося мотоциклами, в колонну «Ночных волков».

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