В Саратовской области двое неизвестных напали на полицейского
«В Саратовском районе при проведении оперативных мероприятий двое неизвестных злоумышленников совершили вооружённое нападение на сотрудника полиции», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Отмечается, что в результате инцидента полицейский получил телесные повреждения, ему оказана медицинская помощь без госпитализации.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения подозреваемых и их задержание.
Ранее URA.RU передавало, что в Курганской области вынесли приговор жителю города Макушина, напавшему на сотрудников Росгвардии.