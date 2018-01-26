В Саратовской области двое неизвестных напали на полицейского

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Двое неизвестных в Саратовской области совершили нападение на сотрудника правоохранительных органов и скрылись с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

«В Саратовском районе при проведении оперативных мероприятий двое неизвестных злоумышленников совершили вооружённое нападение на сотрудника полиции», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что в результате инцидента полицейский получил телесные повреждения, ему оказана медицинская помощь без госпитализации.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения подозреваемых и их задержание.

Ранее URA.RU передавало, что в Курганской области вынесли приговор жителю города Макушина, напавшему на сотрудников Росгвардии.

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