На ремонт детской больницы в Челябинске направили более 100 млн рублей

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На развитие и ремонт Челябинской областной детской клинической больницы направили более 100 млн рублей из регионального бюджета, сообщает Nation News.

Работы проходили с 2014 года. За три года была расширена площадь учреждения — в первый корпус добавили ряд отделений, а также офис выездной бригады отделения детской паллиативной помощи.

В рамках программы модернизации здравоохранения приобретено новое медицинское оборудование.

Как заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, развитие детской медицины остаётся целевой задачей. Объёмы средств, направляемых на модернизацию детских учреждений здравоохранения, будут постепенно расти.

Ранее НСН сообщала, что в 2018 году в Москве планируется ввести в эксплуатацию 17 объектов здравоохранения.

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