В Новосибирске появится школа циркового искусства для детей

Новосибирский цирк намерен открыть школу обучения цирковому искусству для детей, сообщает Nation News.

Первую группу наберут в марте 2018 года. Юных артистов научат жонглировать, прыгать на батуте, дрессировать животных и выполнять акробатические трюки.

Школа заработает в здании цирка после того, как там завершится реконструкция. К настоящему времени большая часть работ уже выполнена.

Ранее НСН сообщала, что в Москве открылись ещё два детских технопарка.