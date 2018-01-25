В Новосибирске появится школа циркового искусства для детей
Новосибирский цирк намерен открыть школу обучения цирковому искусству для детей, сообщает Nation News.
Первую группу наберут в марте 2018 года. Юных артистов научат жонглировать, прыгать на батуте, дрессировать животных и выполнять акробатические трюки.
Школа заработает в здании цирка после того, как там завершится реконструкция. К настоящему времени большая часть работ уже выполнена.
Ранее НСН сообщала, что в Москве открылись ещё два детских технопарка.
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