На улицах Владивостока появятся остановки с ветрозащитой в 2018 году

На улицах Владивостока в 2018 году появятся новые остановки с ветрозащитой, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Работы пройдут в рамках реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Как отметили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, планируется установить 14 таких остановок. Их разместят на улицах Русской, Порт-Артурской, Адмирала Кузнецова, Бестужева, Карьерной, Коммунаров и 50 лет ВЛКСМ.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области на благоустройство дворовых площадок выделено 170 млн рублей.