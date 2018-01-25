На улицах Владивостока появятся остановки с ветрозащитой в 2018 году
Работы пройдут в рамках реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».
Как отметили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, планируется установить 14 таких остановок. Их разместят на улицах Русской, Порт-Артурской, Адмирала Кузнецова, Бестужева, Карьерной, Коммунаров и 50 лет ВЛКСМ.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области на благоустройство дворовых площадок выделено 170 млн рублей.