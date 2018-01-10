В Курганской области на благоустройство дворовых площадок выделено 170 млн рублей
В 2018 году Курганская область получит на формирование комфортной городской среды из федерального бюджета 170 млн рублей, сообщает URA.RU.
Как рассказали в пресс-службе областного правительства, уже утверждена программа на 2018—2022 годы.
В Кургане и Шадринске проведут голосование по выбору мест для благоустройства — как по вопросу самих территорий, так и по их дизайн-проектам.
Ранее стало известно, что программа благоустройства города «Моя улица» продлена до 2020 года.
НСН передавала, что в Москве до конца года около 80 пешеходных переходов оборудуют подсветкой.
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