В ночь на 26 января в Петербурге разведут Володарский мост

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В ночь на 26 января в Санкт-Петербурге будет произведена технологическая разводка Володарского моста, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Переправу разведут дважды: с 2:00 до 3:45 и с 4:15 до 5:45.

Жителей и гостей города просят проявлять внимательность и заранее планировать свой маршрут.

Навигация в Санкт-Петербурге в настоящее время приостановлена. Разводка мостов возможна лишь для пропуска единичных судов, при технической необходимости и в чрезвычайных ситуациях.

19 января Nation News сообщал, что в Петербурге приостановили движение трамваев и троллейбусов по Тучкову мосту.

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