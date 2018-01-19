В Петербурге приостановили движение трамваев и троллейбусов по Тучкову мосту

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В Санкт-Петербурге приостановили движение трамваев и троллейбусов по Тучкову мосту из-за технических неполадок, сообщает Nation News.

Как отмечается, движение автобусов по маршрутам №1 и 128 было усилено.

Все трамваи №6 направлены до 22-23-й линии Васильевского острова, от остановки «Улица Кораблестроителей».

Трамвай №40 направлен от «Тихорецкого проспекта» до площади Ленина. Трамвайное движение по маршруту №6А открыто.

Троллейбусы №1 временно курсируют в объезд по Биржевой площади, Биржевому мосту, проспекту Добролюбова. Троллейбусы №9 идут от Наличной улицы по Большому проспекту Васильевского острова, Университетской набережной, Дворцовому мосту и следуют до Малой Морской улицы.

Ранее НСН сообщала об ограничении движения автомобилей в Москве в Крещение.

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