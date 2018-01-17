В Москве ограничат движение автомобилей в Крещение

Короткая ссылка
В Москве будет ограничено движение автомобилей в Крещение, передаёт НСН.

«Транспортный комплекс Москвы сообщает, что с 7 утра 18 января до 17 часов вечера 19 января для движения автомобилей будет полностью перекрыт Елоховский проезд», — заявила сотрудник информационного центра транспортного комплекса Маргарита Кулапова.

По её словам, изменения в организации движения связаны с проведением религиозного мероприятия.

Ранее ФАН сообщало, что в Хабаровске обустроят пять купелей к Крещению.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119