В Москве ограничат движение автомобилей в Крещение

В Москве будет ограничено движение автомобилей в Крещение, передаёт НСН.

«Транспортный комплекс Москвы сообщает, что с 7 утра 18 января до 17 часов вечера 19 января для движения автомобилей будет полностью перекрыт Елоховский проезд», — заявила сотрудник информационного центра транспортного комплекса Маргарита Кулапова.

По её словам, изменения в организации движения связаны с проведением религиозного мероприятия.

Ранее ФАН сообщало, что в Хабаровске обустроят пять купелей к Крещению.