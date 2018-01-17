В Москве ограничат движение автомобилей в Крещение
В Москве будет ограничено движение автомобилей в Крещение, передаёт НСН.
«Транспортный комплекс Москвы сообщает, что с 7 утра 18 января до 17 часов вечера 19 января для движения автомобилей будет полностью перекрыт Елоховский проезд», — заявила сотрудник информационного центра транспортного комплекса Маргарита Кулапова.
По её словам, изменения в организации движения связаны с проведением религиозного мероприятия.
Ранее ФАН сообщало, что в Хабаровске обустроят пять купелей к Крещению.
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