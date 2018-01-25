Жителей и гостей Оренбургской области предупредили о резком похолодании

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На территории Оренбургской области ожидается резкое похолодание, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

В ночь на 26 января в некоторых районах температура воздуха может составить до -31 °C.

По прогнозу Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, скорость ветра достигнет 18 м/с.

Спасатели советуют надевать много слоёв одежды, поскольку это позволяет сохранить тепло, и напоминают о риске возникновения пожаров из-за нарушения правил использования электроприборов.

18 января URA.RU сообщало, что МЧС предупредило о сильных морозах в Югре.

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