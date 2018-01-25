Эксперт прокомментировал идею создания гражданской версии сверхзвукового самолёта на базе Ту-160

Член комиссии по вопросам развития авиации общего назначения, заслуженный пилот России Юрий Сытник в беседе с RT прокомментировал предложение президента Владимира Путина создать гражданскую версию сверхзвукового самолёта на базе Ту-160.

«Чтобы создать новый самолёт, конструкторам нужно 8—10 лет. Чтобы создать новый двигатель, нужно 10—14 лет. А Ту-160 — самолёт уже созданный, летает не один десяток лет. Остаётся только сделать приемлемые условия для пассажиров: раздуть фюзеляж, поставить удобные кресла, кухню, туалеты. То есть здесь через три года может выйти замечательная вещь», — сказал он.

Сытник также добавил, что поскольку Ту-160 является сверхзвуковым, то его гражданская версия окажется быстрее обычных самолётов.

«Так как Ту-160 опережал все военные самолёты, которые существуют в мире, примерно на 10-15 лет, то и гражданская версия его будет опережать Boeing и Airbus примерно на 5-6 лет. Кроме того, он будет летать 2100 км/ч, то есть в два с половиной раза быстрее, чем обычные самолёты», — заключил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с предложением создать гражданскую версию сверхзвукового самолёта на базе Ту-160.