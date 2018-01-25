Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян за 2017 год

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За 2017 год на 1,7% снизились реальные располагаемые денежные доходы россиян. Об этом сообщили в Росстате.

«Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по предварительным данным, в 2017 году по сравнению с 2016 годом снизились на 1,7%», — приводит сообщение «Газета.Ru».

Также отмечается, что рост реальных располагаемых доходов россиян в декабре по сравнению с ноябрём составил 46,3%.

Ранее председатель Счётной палаты России Татьяна Голикова назвала число живущих за чертой бедности россиян.

В декабре 2017 года россияне назвали необходимую для достойной жизни сумму.

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