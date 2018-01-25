Стали известны самые популярные автобусные направления из Москвы

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В 2017 году автостанциями «Мосгортранса» воспользовались 7,8 млн человек, что на 80% больше по сравнению с 2016-м, сообщает m24.ru со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Наиболее популярными международными направлениями признаны Рига, Минск, Гомель, Киев и Винница, а из междугородних рейсов особенным спросом пользовались Санкт-Петербург, Ставрополь и Саратов.

Как отметил директор по коммерческой деятельности ГУП «Мосгортранс» Евгений Жигунов, всё больше пассажиров совершают поездки в города России и ближнего зарубежья с легальными перевозчиками, отправляющимися от городских автостанций.

В 2017 году автостанции обслужили более 430 тыс. рейсов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области отменяют автобусные рейсы из-за сильных морозов.

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