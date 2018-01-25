Стали известны самые популярные автобусные направления из Москвы
Наиболее популярными международными направлениями признаны Рига, Минск, Гомель, Киев и Винница, а из междугородних рейсов особенным спросом пользовались Санкт-Петербург, Ставрополь и Саратов.
Как отметил директор по коммерческой деятельности ГУП «Мосгортранс» Евгений Жигунов, всё больше пассажиров совершают поездки в города России и ближнего зарубежья с легальными перевозчиками, отправляющимися от городских автостанций.
В 2017 году автостанции обслужили более 430 тыс. рейсов.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области отменяют автобусные рейсы из-за сильных морозов.