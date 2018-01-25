МЧС предупредило о сильных морозах в Красноярском крае 26 января

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ГУ МЧС России предупредило о сильных морозах и ветре в Красноярском крае в пятницу, 26 января, сообщает Inforeactor.

В регионе ожидается метель, местами возможен гололёд.

Спасатели рекомендуют водителям не оставлять автомобили у деревьев и слабо укреплённых конструкций. Кроме того, следует соблюдать пониженный режим скорости на дорогах общего пользования.

Также стало известно, что в Краснодарском крае в ночь на 26 января похолодает до -12 °С. Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Ранее в кемеровском МЧС предупредили о необходимости соблюдать правила безопасности в морозы.

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