В Приморье будут добывать два новых вида моллюсков

В Тихоокеанском научно-исследовательском рыбохозяйственном центре одобрили включение в список объектов прибрежного рыболовства в Приморском крае два новых вида моллюсков, сообщает Nation News.

Это панопа японская и зирфея. Неофициально они называются «гуидак», что означает «глубоко копающий». Моллюски пользуются спросом на рынках стран Атлантического торгового альянса.

Большую часть жизни такие моллюски проводят в толще грунта, что мешало специалистам центра собирать данные об их численности. В прошлом году учёные совместно с ООО «РК «Посьетская» в юго-западной части залива Петра Великого обнаружили потенциально промысловые скопления.

Ранее руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова в беседе с НСН прокомментировала рост цен на икру щуки.