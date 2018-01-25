В Приморье будут добывать два новых вида моллюсков
Это панопа японская и зирфея. Неофициально они называются «гуидак», что означает «глубоко копающий». Моллюски пользуются спросом на рынках стран Атлантического торгового альянса.
Большую часть жизни такие моллюски проводят в толще грунта, что мешало специалистам центра собирать данные об их численности. В прошлом году учёные совместно с ООО «РК «Посьетская» в юго-западной части залива Петра Великого обнаружили потенциально промысловые скопления.
Ранее руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова в беседе с НСН прокомментировала рост цен на икру щуки.