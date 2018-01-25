В Приморье будут добывать два новых вида моллюсков

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В Тихоокеанском научно-исследовательском рыбохозяйственном центре одобрили включение в список объектов прибрежного рыболовства в Приморском крае два новых вида моллюсков, сообщает Nation News.

Это панопа японская и зирфея. Неофициально они называются «гуидак», что означает «глубоко копающий». Моллюски пользуются спросом на рынках стран Атлантического торгового альянса.

Большую часть жизни такие моллюски проводят в толще грунта, что мешало специалистам центра собирать данные об их численности. В прошлом году учёные совместно с ООО «РК «Посьетская» в юго-западной части залива Петра Великого обнаружили потенциально промысловые скопления.

Ранее руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова в беседе с НСН прокомментировала рост цен на икру щуки.

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