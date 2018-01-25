Захарова: Россия будет жёстко пресекать вмешательство в ход избирательной кампании
Об этом она сказала в ходе еженедельного брифинга.
Она отметила, что у России есть сведения о планах «деструктивного вмешательства» некоторых стран во внутренние дела России в контексте президентской избирательной кампании.
«Такие попытки будут жёстко пресекаться, и если они не перестанут предприниматься, то мы будем вынуждены принять соответствующие ответные меры, включая публичную реакцию и предание гласности имеющихся у нас данных», — сказала Захарова.
RT ведёт прямую трансляцию брифинга.
Ранее сообщалось, что Совфед пригласит зарубежных парламентариев в качестве наблюдателей на выборы президента России.