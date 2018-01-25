Екатеринбургский аэропорт Кольцово запустил новые рейсы в четыре региона

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Екатеринбургский аэропорт Кольцово запустил новые рейсы в Республику Коми, Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщает URA.RU.

Как заявили в пресс-службе аэропорта, полёты в Сыктывкар, Ноябрьск и Нижнекамск будут осуществляться дважды в неделю, в Надым — три раза, в Нижневартовск и Белоярский — один раз.

Новые рейсы организованы благодаря государственной программе субсидирования региональных перевозок.

Ранее ФАН сообщало, что аэропорт Кольцово принял в 2017 году 5,4 млн пассажиров, что на 26% больше, чем в 2016-м.

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