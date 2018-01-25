Политолог прокомментировал слова Дворковича об отсутствии в России олигархов

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в беседе с RT прокомментировал заявление российского вице-премьера Аркадия Дворковича о том, что в России больше нет олигархов.

«Ориентации на олигархов точно нет. Но это не значит, что не существует сотрудничества между крупным бизнесом и властью. В условиях рыночной экономики без этого страна жить не может. Но власть у нас неподконтрольна бизнесу. Семибанкирщины нет... В этом смысле Дворкович, конечно, прав», — сказал он.

Журавлёв также отметил, что Россия является социально ориентированным государством.

«Даже социальной проблематикой нельзя заниматься без взаимодействия с крупным бизнесом, поскольку главная социальная задача здесь — высокооплачиваемые рабочие места. А это невозможно без развития экономики, а значит — без взаимодействия с бизнесом», — заключил политолог.

Ранее Дворкович заявил, что в России больше нет олигархов, а остались только социально ответственные бизнесмены.