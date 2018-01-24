Дворкович заявил, что в России больше нет олигархов

В России больше нет олигархов — только социально ответственные бизнесмены. Об этом в эфире Bloomberg TV заявил российский вице-премьер Аркадий Дворкович.

«Не думаю, что у нас есть олигархи, это была концепция 1990-х. Сейчас у нас есть хорошие работящие социально ответственные бизнесмены, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь ответственным бизнесом», — цитирует РИА Новости вице-премьера.

Таким образом он ответил на вопрос о возможном введении санкций против российских бизнесменов.

«Санкции делают жизнь сложнее, однако не делают её невозможной», — добавил он.

Ранее Дворкович рассказал, что американцы избегают представителей российской делегации на форуме в Давосе.