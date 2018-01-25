Автобусные рейсы из Тюменской области в Казахстан отменили из-за морозов

Короткая ссылка
Автобусные рейсы из Тюменской области в Казахстан вновь отменены из-за сильных морозов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на справочную тюменского автовокзала.

«Рейс из Ишима в Казахстан сегодня утром вновь отменили, принимающая сторона не впускает автобусы из-за холодов. Также замёрзли автобусы в селе Бердюжье (Тюменская область). Рейсы в Челябинск и Екатеринбург восстановлены», — заявили в службе автовокзала.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области отменяют автобусные рейсы из-за сильных морозов.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru