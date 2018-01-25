Автобусные рейсы из Тюменской области в Казахстан отменили из-за морозов

Автобусные рейсы из Тюменской области в Казахстан вновь отменены из-за сильных морозов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на справочную тюменского автовокзала.

«Рейс из Ишима в Казахстан сегодня утром вновь отменили, принимающая сторона не впускает автобусы из-за холодов. Также замёрзли автобусы в селе Бердюжье (Тюменская область). Рейсы в Челябинск и Екатеринбург восстановлены», — заявили в службе автовокзала.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области отменяют автобусные рейсы из-за сильных морозов.