Путин высоко оценил международную деятельность российских мусульман

Президент России Владимир Путин дал высокую оценку международной деятельности, которую ведут российские централизованные религиозные организации мусульман. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается международной деятельности, я считаю, что это очень интересное направление, очень правильное. И не случайно к вам обращаются за помощью и поддержкой, по сути, нашей просветительской работе в других странах», — заявил глава государства в ходе встречи с муфтиями централизованных религиозных организаций мусульман России и руководителями Болгарской исламской академии.

Председатель Духовного управления мусульман и Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин подчеркнул, что российские мусульманские организации продвигают интересы своей страны не только внутри неё, но и в странах СНГ, в мусульманском мире и в европейских государствах.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин завершил рабочую поездку в Башкирию и прибыл в столицу Татарстана.