Путин высоко оценил международную деятельность российских мусульман

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Президент России Владимир Путин дал высокую оценку международной деятельности, которую ведут российские централизованные религиозные организации мусульман. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается международной деятельности, я считаю, что это очень интересное направление, очень правильное. И не случайно к вам обращаются за помощью и поддержкой, по сути, нашей просветительской работе в других странах», — заявил глава государства в ходе встречи с муфтиями централизованных религиозных организаций мусульман России и руководителями Болгарской исламской академии.

Председатель Духовного управления мусульман и Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин подчеркнул, что российские мусульманские организации продвигают интересы своей страны не только внутри неё, но и в странах СНГ, в мусульманском мире и в европейских государствах.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин завершил рабочую поездку в Башкирию и прибыл в столицу Татарстана.

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