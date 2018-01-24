МЧС предупредило об опасности хрупкого льда Финского залива

МЧС России предупредило об опасности хрупкого льда Финского залива, сообщает Inforeactor.

Как отметило ведомство, в течение последних двух часов петербургские спасатели трижды выезжали на помощь людям на льду залива.

Кроме того, МЧС напомнило об инциденте, который произошёл в воскресенье, 21 января, когда два любителя подлёдного лова отправились на рыбалку на снегоходе и провалились под лёд. Один из рыбаков погиб.

Во избежание подобных случаев ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу призвало жителей и гостей города не выходить на опасный лёд.

Ранее URA.RU сообщало, что энергетики ввели режим повышенной готовности из-за морозов в Тюменской и Курганской областях.