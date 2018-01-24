Во «ВКонтакте» отреагировали на предложение наказывать руководство соцсетей за контент

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В пресс-службе социальной сети «ВКонтакте» прокомментировали предложение ввести административную ответственность для руководства и сотрудников соцсетей и мессенджеров за информацию о жестокости, насилии, экстремизме.

«Мы удивлены подобной реакции. Команда модерации «ВКонтакте» оперативно реагирует на запросы и удаляет противоправны​е​ материалы — как в рамках собственного мониторинга, так и после жалоб пользователей и обращений госрегуляторов», — заявили в пресс-службе.

В соцсети «ВКонтакте» также отметили, что обычно данные вопросы решаются в течение нескольких минут.

«Время реакции команды модерации «ВКонтакте» не превышает одного часа, а обычно составляет несколько минут. Ни один из запросов госрегуляторов не остаётся невыполненным. Считаем подобные обвинения беспочвенными», — уточнили в социальной сети.

Ранее глава временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина предложила ввести административную ответственность для руководства и сотрудников соцсетей и мессенджеров за распространение противоправного контента.

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