Интернет-омбудсмен прокомментировал предложение наказывать руководство соцсетей за контент

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев прокомментировал RT предложение главы временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию Семейного кодекса Елены Мизулиной ввести административную ответственность для руководства и сотрудников соцсетей и мессенджеров за информацию о жестокости, насилии, экстремизме.

«Я не рассматриваю возможность предъявления таких требований к площадкам. Информационный посредник должен им оставаться, не должен заниматься цензурой сообщений. Это не совсем корректно. Чаще всего, нехороший, требуемый к закрытию контент находится в секретных и закрытых группах. Получается, мы должны иметь службу, которая будет заниматься контролем и мониторингом. Это не решение проблемы, а нагнетание ситуации в гражданском обществе. Надо искать виновника — того, кто является преступником, но нельзя наказывать тех, кто формирует инфраструктуру, неправильно перекладывать на них ответственность и делать из них цензоров», — пояснил Мариничев.

Ранее глава временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина отметила, что во «ВКонтакте», Telegram, WhatsApp информация о жестокости, насилии, экстремизме среди детей активно распространяется и никем не контролируется.

Сенатор предложила ввести административную ответственность для руководства и сотрудников соцсетей и мессенджеров за распространение противоправного контента.