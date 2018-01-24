В АКИТ поддержали предложение по ограничению анонимных электронных платежей

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Фёдоров прокомментировал RT подготовку правительством России поправок к законодательству, касающихся электронных платежей. Если поправки будут приняты, россияне смогут зачислять средства на электронные кошельки и предоплаченные банковские карты только с банковского счёта.

«Очень хорошее предложение, давно стоило это сделать. Наконец-то государство решилось на этот шаг, а то в России происходит абсолютный беспредел с точки зрения использования анонимных денег, ухода от налогообложения огромным количеством налоговых агентов. Сейчас у граждан есть около 100 млн электронных кошельков, которые полностью анонимны. Необходимо как можно быстрее принимать закон о криптовалютах в России, вводить их в ранг обычных ценных бумаг — и не будет никаких анонимных платежей. Не будет непонятного чёрного рынка, на котором работает большое количество крайне странных криминальных игроков, через который проходят сотни миллиардов рублей и который сейчас не подконтролен государству», — сказал он.

Эксперт также отметил, что необходимо популяризировать платежи через банковские карты.

«Очень хорошим способом было бы введение налога с продаж. Но исключительно с продаж за наличный расчёт. Если человек платит по карте, то цена остаётся той, которая указана на ценнике. Если наличными, то увеличивается на 5%. Мы должны прийти в России к американской системе налогообложения. Государство начнёт получать больше денег и можно будет снизить основную нагрузку на российский бизнес-НДС. Вот это сильно добавило бы популярности картам и убило бы рынок электронных кошельков», — добавил Фёдоров.

Ранее СМИ сообщили, что профильные ведомства по поручению правительства России готовят поправки к законодательству, касающиеся электронных платежей.

При принятии данных ограничений россияне смогут зачислять средства на электронные кошельки и предоплаченные банковские карты только с банковского счёта.