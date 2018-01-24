СМИ: В России могут ограничить анонимные электронные платежи

Профильные ведомства по поручению правительства России готовят поправки к законодательству, касающиеся электронных платежей.

Как пишет «Коммерсантъ», если поправки будут приняты, россияне смогут зачислять средства на электронные кошельки и предоплаченные банковские карты только с банковского счёта.

Отмечается, что ограничения могут быть ужесточены.

Так, ЦБ настаивает также на запрете снимать средства с электронных кошельков и предоплаченных карт, а Росфинмониторинг — на обязательной идентификации их держателей.

В сообщении говорится, что в ноябре 2017 года правительство поручило профильным ведомствам оценить целесообразность запрета зачисления денег на неперсонифицированные электронные средства платежа (НЭПС) — электронные кошельки и предоплаченные банковские карты — без использования банковского счёта.

В начале декабря в Минфине состоялось согласительное совещание, где обсуждались разногласия чиновников относительно запрета.

В октябре 2017 года в Минфине России выступили с предложением запретить снимать наличные через анонимные электронные средства платежа. Как отмечалось, принятие законопроекта поспособствует повышению эффективности борьбы с финансированием преступной деятельности и использованием неперсонифицированных электронных средств платежа.

Как сообщала «Газета.Ru», остатки денежных средств на счетах могут быть переведены на счёт физического или юридического лица, а также индивидуального предпринимателя по распоряжению физлица.