В Общественной палате поддержали инициативу о туристических льготах для молодёжи

Председатель комиссии по делам молодёжи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты России Елена Цунаева поделилась с RT мнением об инициативе члена комитета Госдумы Натальи Кувшиновой о туристических льготах для молодых людей, путешествующих по России.

«Одна из причин слаборазвитого туризма в России — очень высокая цена. У нас огромная страна, большие расстояния. Любую европейскую страну можно проехать за сутки вдоль и поперек, в России так не получится. И это отрицательно влияет на возможность попутешествовать. Я уверена, что если будет какая-то государственная помощь, то многие захотят посмотреть Сахалин или Камчатку с её природой и вулканами. Так что, инициатива поможет развитию туризма. Конечно, обязательно должна быть инфраструктура, которая превратит поездку в удовольствие, а не в преодоление препятствий. Человек начинает ещё сильнее любить свою родину, когда видит и восхищается её красотами», — сказала она.

По словам Цунаевой, со временем российский внутренний туризм сможет составить конкуренцию европейским маршрутам.

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Наталья Кувшинова предложила ввести туристические льготы для молодых людей, в частности, предоставить им возможность получать субсидии на оплату проживания в отелях.