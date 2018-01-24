В Госдуме предложили ввести туристические льготы для молодёжи

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Наталья Кувшинова предложила ввести туристические льготы для молодых людей, в частности предоставить им возможность получать субсидии на оплату проживания в отелях. Об этом парламентарий рассказала в беседе с RT.

Кроме того, она предлагает разработать маршруты для исторического, спортивного и познавательного молодёжного туризма. «Внесение указанных изменений станет шагом к принятию государственной программы по развитию молодёжного туризма в нашей стране», — заявила Кувшинова. Отмечается, что инициативу уже поддержали в Ростуризме и Министерстве культуры России. Подробнее — в материале RT.