Юные путешественники: в России предлагают ввести туристические льготы для молодёжи

В России могут ввести льготы для молодых людей, которые путешествуют по стране. С соответствующим предложением выступила депутат Госдумы Наталья Кувшинова. В беседе с RT она сообщила, что молодёжный туризм следует сделать приоритетным направлением отрасли. В Минкульте идею поддержали, отметив, что субсидии на оплату транспорта и проживания могут достигать 50% от стоимости услуг. О перспективах и путях реализации инициативы — в материале RT.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Наталья Кувшинова предлагает сделать молодёжный туризм приоритетным направлением отрасли. Об этом она рассказала в беседе с RT. По мнению депутата, молодым людям необходимо выделять субсидии на оплату проживания в отелях и предоставлять льготы на транспорт. Кроме того, она предлагает разработать маршруты для исторического, спортивного и познавательного молодёжного туризма.

«Внесение указанных изменений станет шагом к принятию государственной программы по развитию молодёжного туризма в нашей стране. В её рамках было бы правильным определить перечень приоритетных туристических направлений для молодёжи, которые будут поддержаны. Механизмы и меры этой поддержки — важный вопрос, над которым мы на площадке Госдумы готовы работать совместно с экспертным сообществом и профильными ведомствами. В целом же данные поправки будут способствовать развитию внутреннего туризма среди молодёжи», — говорит Кувшинова.

Парламентарий отмечает, что законопроект планируется разработать в течение весенней сессии. Инициативу уже поддержали в Ростуризме и Министерстве культуры РФ (официальные письма есть в распоряжении RT).

РИА Новости

Директор департамента туризма и региональной политики Министерства культуры Ольга Ярилова в разговоре с RT сообщила, что молодёжный туризм по аналогии с детским необходимо выделить в особую категорию, дав властям полномочия развивать это направление.

«В России огромное количество молодых туристов, студентов, которые должны знать свою страну, путешествовать, но мы понимаем, что их доходы ограничены. Молодёжный туризм — это в первую очередь социальный туризм, который должен осуществляться при поддержке государства, — объясняет Ярилова. — Нужно субсидирование рейсов, гостиничных услуг, программ для того, чтобы сделать всё возможное, чтобы этот турпродукт имел такую цену, которую наша молодёжь может заплатить».

По её словам, субсидия может составлять 50% от стоимости билета по аналогии с программой поддержки детского туризма.

«Этот вопрос должен обсуждаться, потому что сегодня законопроект ещё только в стадии написания. Если мы говорим о детях, это 50%, если говорить о молодёжи, то можно попытаться сделать такой же процент, — добавляет она. — Дальше нужно обсуждать. Всё-таки мы понимаем, что молодые люди могут зарабатывать, в отличие от детей».

Также она уточнила, что средства на подобные субсидии и льготы выделяются транспортными структурами, в том числе Министерством транспорта.

На вопрос RT, считает ли Минтранс возможным выделять средства для организации молодёжного туризма, ведомство сообщило, что рассмотрит инициативу депутата.

«Обращение в Минтранс России пока не поступало. ...Оно будет рассмотрено в установленном порядке», — заявили в пресс-службе.

Эльбрус

globallookpress.com

© Simon C Roberts

Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин отмечает, что молодёжь — это группа населения, путешествующая наиболее активно. Однако немногие молодые люди могут позволить себе частые поездки по России из-за цен на билеты и гостиничные номера. По словам эксперта, необходимо предоставить им пособия, а также определить пилотные регионы, где инфраструктура наиболее подготовлена к развитию молодёжного туризма.

«В Москве и Санкт-Петербурге это развито, есть бюджетные хостелы и гостиницы, — говорит Горин. — Мы видим интерес к Калининграду, Казани, Самаре, Нижнему Новгороду. На Урале, Дальнем Востоке и в Сибири можно также выделить один-два города, которые интересны молодёжи».

Горин отмечает, что в среднем молодые люди тратят от 700 до 1,5 тыс. рублей на автобусные туры, от 3 до 10 тыс. рублей — на туры выходного дня и от 9 до 25 тыс. рублей — на недельные путешествия. При этом 60% всех расходов составляет транспорт. Эксперт полагает, что предоставление льгот и субсидий могло бы внести вклад в развитие внутреннего туризма и создать дополнительные рабочие места в регионах.

«Студенты путешествуют в период каникул. Например, конец января — начало февраля. В этот момент многие объекты не загружены, они бы с удовольствием принимали студентов, если бы была программа субсидий», — объясняет Горин.

Камчатка

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© Christopher Roberts

Однако председатель общероссийской общественной молодёжной организации «Студенты России» Олег Зоря полагает, что активная молодёжь в состоянии и сама заработать на путёвку. Стипендия в России, по его данным, колеблется от 1,5 до 20 тыс. рублей.

«Студент может спокойно заработать деньги и ехать отдыхать туда, куда он хочет. Если он занимается общественной деятельностью и хорошо учится, он может претендовать на хорошую стипендию. У меня есть пример: коллега в Ярославле, у него стипендия 18 тыс. рублей. Это почти зарплата», — заключил он.