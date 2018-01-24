В МВД заявили, что рассмотрят предложение о переэкзаменовке водителей при смене прав

В МВД России поступил документ с предложениями о переэкзаменовке водителей при каждой смене водительского удостоверения.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр ведомства.

«Документ поступил в МВД России для последующего рассмотрения», — сказал представитель МВД.

Ранее газета «Известия» сообщила, что в России могут ввести переэкзаменовку для водителей, срок действия удостоверений которых подошёл к концу.

Вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский прокомментировал RT данное предложение.