Четыре человека погибли при аварии с участием большегруза в Саратовской области

Четыре человека погибли в результате аварии с участием большегруза в Саратовской области, сообщили в областном управлении ГИБДД.

«По предварительным данным, автомобиль ВАЗ 2110 под управлением 29-летнего водителя не уступил дорогу большегрузу Volvo и допустил с ним столкновение. В результате ДТП водитель ВАЗа и трое его пассажиров, личность которых в настоящее время устанавливается, погибли на месте», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря ведомства Екатерину Конопелько.

Отмечается, что обстоятельства произошедшего выясняются.

В конце декабря Nation News сообщало, что в Карелии столкнулись школьный автобус и лесовоз.