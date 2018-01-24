Четыре человека погибли при аварии с участием большегруза в Саратовской области

Короткая ссылка
Четыре человека погибли в результате аварии с участием большегруза в Саратовской области, сообщили в областном управлении ГИБДД.

«По предварительным данным, автомобиль ВАЗ 2110 под управлением 29-летнего водителя не уступил дорогу большегрузу Volvo и допустил с ним столкновение. В результате ДТП водитель ВАЗа и трое его пассажиров, личность которых в настоящее время устанавливается, погибли на месте», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря ведомства Екатерину Конопелько.

Отмечается, что обстоятельства произошедшего выясняются.

В конце декабря Nation News сообщало, что в Карелии столкнулись школьный автобус и лесовоз.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru