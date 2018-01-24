СМИ: Аксёнов рассказал европейским депутатам об экономическом потенциале Крыма

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Глава Крыма Сергей Аксёнов в ходе конференции «Европейский союз и регионы России» в Брюсселе представил Европарламенту экономический потенциал республики, отметив инвестиционные возможности Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

«Надеюсь, что европейские политики будут ещё чаще посещать полуостров, чтобы убедиться собственными глазами в том, что нет никакой «аннексии» и «оккупации» Крыма. Нам нечего скрывать», — рассказал Аксёнов газете «Известия».

Он отметил, что европейские парламентарии, общественные деятели, представители гражданского общества могут приезжать на полуостров «и общаться не только с крымскими политиками, но и с представителями общественных организаций, религиозных общин и с простыми крымчанами».

Ранее Сергей Аксёнов заявил, что игорная зона на полуострове начнёт работать к сентябрю 2019 года, об этом сообщало «Крыминформ».

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