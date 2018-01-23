Аксёнов назвал сроки открытия игорной зоны в Крыму
«Предварительно участок есть, находится в том числе на объектах, которые уже были приобретены в частную собственность. Сейчас идёт как раз обсуждение этого процесса, изучается геология, возможность строительства на участке. 2019 год, сентябрь — игорная зона должна функционировать», — приводит его слова «Крыминформ».
Аксёнов сообщил, что будущий оператор зоны уже определён, однако в связи с санкционным режимом «есть необходимость сохранять инкогнито».
«Есть частный инвестор, крупный оператор, готовый зайти на реализацию проекта игорной зоны», — отметил он.
В 2014 году президент России Владимир Путин подписал закон о создании игорной зоны на территории Республики Крым.