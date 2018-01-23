Аксёнов назвал сроки открытия игорной зоны в Крыму

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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что игорная зона на полуострове начнёт работать к сентябрю 2019 года.

«Предварительно участок есть, находится в том числе на объектах, которые уже были приобретены в частную собственность. Сейчас идёт как раз обсуждение этого процесса, изучается геология, возможность строительства на участке. 2019 год, сентябрь — игорная зона должна функционировать», — приводит его слова «Крыминформ».

Аксёнов сообщил, что будущий оператор зоны уже определён, однако в связи с санкционным режимом «есть необходимость сохранять инкогнито».

«Есть частный инвестор, крупный оператор, готовый зайти на реализацию проекта игорной зоны», — отметил он.

В 2014 году президент России Владимир Путин подписал закон о создании игорной зоны на территории Республики Крым. 

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