В России отзывают более 6,6 тысячи автомобилей Mercedes-Benz

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Концерн «Мерседес-Бенц Рус» заявил об отзыве более 6,6 тыс. автомобилей, сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.

Речь идёт о машинах Mercedes-Benz, реализованных с 2012 по 2014 годы.

Причина отзыва — возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда.

Автомобили пройдут проверку. При необходимости будет выполнена доработка рулевой колонки.

Как отмечают уполномоченные представители изготовителя, все ремонтные работы осуществляются бесплатно для владельцев транспортных средств.

Ранее Nation News сообщало, что в России отзывают кроссоверы Peugeot 3008.

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