Спасшего от пожара троих детей жителя Москвы наградили медалью

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В московском управлении МЧС наградили 49-летнего водителя Николая Евдокимова, спасшего от пожара троих детей, сообщает kp.ru.

Отмечается, что инцидент произошёл в одном из домов на Свободном проспекте.

На четвёртом этаже находились девочки 11, 10 и 7 лет. Выйти из квартиры они не успели, поэтому выбежали на балкон и стали звать на помощь.

Евдокимов в этот момент проезжал мимо в автобусе. Он вышел на ближайшей остановке и направился к месту пожара. У жителей первых этажей водитель попросил одеяла.

На помощь пришли и другие люди. Девочки спрыгнули, их поймали, они госпитализированы с отравлением угарным газом, но угрозы жизни нет.

Глава столичного МЧС Илья Денисов вручил Евдокимову медаль «За отвагу на пожаре».

Ранее URA.RU сообщало, что в одной из челябинских школ произошёл пожар.

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