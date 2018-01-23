Назначен исполняющий обязанности вице-мэра Воронежа
Исполняющим обязанности заместителя главы администрации Воронежа назначен Сергей Петрин, сообщает Nation News.
Отмечается, что с 2017 года Петрин занимал в администрации должность руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства.
До него обязанности первого вице-мэра по городскому хозяйству выполнял Вадим Кстенин.
Петрин — уроженец Белгородской области, выпускник Воронежской архитектурно-строительной академии.
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