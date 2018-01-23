Назначен исполняющий обязанности вице-мэра Воронежа

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Исполняющим обязанности заместителя главы администрации Воронежа назначен Сергей Петрин, сообщает Nation News.

Отмечается, что с 2017 года Петрин занимал в администрации должность руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства.

До него обязанности первого вице-мэра по городскому хозяйству выполнял Вадим Кстенин.

Петрин — уроженец Белгородской области, выпускник Воронежской архитектурно-строительной академии.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области назначили нового министра здравоохранения.

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