Наземный переход на ТПУ «Дубровка» достроят в конце июня
Инвестор сдал в эксплуатацию торговый комплекс «Москва», уже работает переход оттуда до транспортно-пересадочного комплекса. Это была первая очередь строительства.
Сроки реализации второй очереди попросили продлить, и градостроительно-земельная комиссия дала согласие, рассказал Тимофеев.
Как отметили в московском Стройкомплексе, переход строится на улице 7-я Кожуховская в Юго-Восточном округе.
Ранее New Inform сообщало, что новые светофоры установят по 60 адресам в Москве в 2018 году.