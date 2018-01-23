Наземный переход на ТПУ «Дубровка» достроят в конце июня

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Наземный переход на транспортно-пересадочном узле «Дубровка» достроят в конце июня, сообщает m24 со ссылкой на председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева.

Инвестор сдал в эксплуатацию торговый комплекс «Москва», уже работает переход оттуда до транспортно-пересадочного комплекса. Это была первая очередь строительства.

Сроки реализации второй очереди попросили продлить, и градостроительно-земельная комиссия дала согласие, рассказал Тимофеев.

Как отметили в московском Стройкомплексе, переход строится на улице 7-я Кожуховская в Юго-Восточном округе.

Ранее New Inform сообщало, что новые светофоры установят по 60 адресам в Москве в 2018 году.

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