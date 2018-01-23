В Москве в ближайшие два года могут ввести в эксплуатацию ещё 42 км выделенных полос

Короткая ссылка
В Москве могут ввести в эксплуатацию более 42 км выделенных полос в ближайшие два года, сообщает m24.ru со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Это позволит 198 маршрутам наземного транспорта сократить интервалы движения.

Выделенные полосы увеличивают скорость общественного транспорта в среднем на 15%.

В настоящее время в городе насчитывается 43 выделенные полосы общей длиной 287 км.

Ранее New Inform сообщал, что новые светофоры установят по 60 адресам в Москве в 2018 году.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru