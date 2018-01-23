В Москве в ближайшие два года могут ввести в эксплуатацию ещё 42 км выделенных полос
В Москве могут ввести в эксплуатацию более 42 км выделенных полос в ближайшие два года, сообщает m24.ru со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Это позволит 198 маршрутам наземного транспорта сократить интервалы движения.
Выделенные полосы увеличивают скорость общественного транспорта в среднем на 15%.
В настоящее время в городе насчитывается 43 выделенные полосы общей длиной 287 км.
Ранее New Inform сообщал, что новые светофоры установят по 60 адресам в Москве в 2018 году.
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