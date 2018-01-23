Глава Минкомсвязи рассказал о блокировке социальных групп после инцидента в школе Перми

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров рассказал о блокировке работы социальных групп в связи с инцидентом в пермской школе.

«Несмотря на то, что интернет действительно является мощном каналом распространения негативной информации, которая, в том числе влияет на здоровье, создание, психику молодых пользователей интернета, я не соглашусь с тем, что причина произошедших событий на 100% заключается в социальных сетях или интернете. Идёт детальное расследование, мы смотрим, как шёл обмен информацией, как работали те или иные социальные группы», — заявил Никифоров.

Он напомнил, что Россия в 2012 году одна из первых в мире внедрила законодательство, которое позволяет блокировать в интернете информацию, которая причиняет вред детям.

«Действительно, события, которые произошли в российских школах, заставляют задуматься, насколько оперативно такая информация выявляется. Блокировать такую информацию мы можем уже сегодня, даже не нужно вносить какие-то правки в законодательство. Эти блокировки могут происходить и очень быстро. По итогам первых дней расследований наши ведущие социальные сети заблокировали достаточно большое количество групп, где было малейшее подозрение на распространение информации, которая могла потенциально втягивать школьников на совершение таких чудовищных поступков», — добавил глава Минкомсвязи.

15 января в одной из школ Перми было совершено нападение на школьников, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

19 января в микрорайоне Сосновый Бор города Улан-Удэ школьник напал на соучеников и преподавателя, пострадали семь человек.