Опрос: россияне назвали главных кумиров XX века
Результаты исследования были опубликованы на сайте организации.
Отмечается, что главным кумиром оказался первый космонавт в истории человечества Юрий Гагарин (44%). Вторая строчка в рейтинге досталась певцу и поэту Владимиру Высоцкому (31%), а третье место занимает маршал Советского Союза Георгий Жуков (27%).
В пятёрку попали также лидер СССР Иосиф Сталин (22%) и писатель Александр Солженицын (14%).
Как уточняют «Известия», опрос был приурочен к 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого.
Сообщается, что 99% россиян знают о музыканте и его творчестве, 92% опрошенных признались, что произведения Высоцкого оставили положительные впечатления.
Всероссийский опрос был проведён 19—20 января методом телефонного интервью. Объём выборки — 2 тыс. человек.
Ранее в палестинском городе Вифлееме установили памятник Гагарину.