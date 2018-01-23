Опрос: россияне назвали главных кумиров XX века

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос, чтобы выяснить, кого россияне считают главными кумирами XX века.

Результаты исследования были опубликованы на сайте организации.

Отмечается, что главным кумиром оказался первый космонавт в истории человечества Юрий Гагарин (44%). Вторая строчка в рейтинге досталась певцу и поэту Владимиру Высоцкому (31%), а третье место занимает маршал Советского Союза Георгий Жуков (27%).

В пятёрку попали также лидер СССР Иосиф Сталин (22%) и писатель Александр Солженицын (14%).

Как уточняют «Известия», опрос был приурочен к 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. 

Сообщается, что 99% россиян знают о музыканте и его творчестве, 92% опрошенных признались, что произведения Высоцкого оставили положительные впечатления.

Всероссийский опрос был проведён 19—20 января методом телефонного интервью. Объём выборки — 2 тыс. человек.

Ранее в палестинском городе Вифлееме установили памятник Гагарину.

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