В Вифлееме установили памятник Гагарину

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В палестинском городе Вифлееме установили памятник первому космонавту Юрию Гагарину.

Как сообщает РИА Новости, бронзовый бюст Гагарина установлен недалеко от входа в Храм Рождества.

«Это очень важный символ. Мы связываем то место, откуда началось движение человечества к лучшему, я имею в виду рождение Христа, с движением человечества к новому — за пределы нашего земного шара», — сказал представитель России при Палестинской национальной администрации Айдар Аганин.

Ранее сообщалось, что в итальянском Неаполе открылся планетарий имени Гагарина.

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