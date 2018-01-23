Гражданку США Булах заочно приговорили к колонии за хищение 11 млрд рублей в Подмосковье

Басманный суд Москвы заочно приговорил к 11 годам колонии гражданку США Жанну Булах, признанную виновной в хищении 11 млрд из бюджета Московской области.

«Суд постановил признать Булах виновной по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 174 УК (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённого преступным путём), назначить ей заочно наказание в виде 11 лет заключения с отбыванием в колонии общего режима», — цитирует ТАСС судью.

В апреле 2017 года дело в отношении Булах было направлено в суд. Женщина находится в розыске, США отказали России в экстрадиции, поэтому дело рассматривается заочно.

По данным следствия, в 2005—2008 годах Жанна Булах и чиновники подмосковного правительства создали организованную группу для хищения бюджетных средств Московской области. Общая сумма ущерба составила 11,8 млрд рублей.