Губернатор Пермского края предложил наградить раненную в школе учительницу

Губернатор Пермского края Максим Решетников выступил с предложением наградить учительницу, которая пострадала в результате драки с применением ножей в пермской школе.

Об этом сообщается на сайте администрации губернатора региона.

«Губернатор Пермского края Максим Решетников направил в адрес Президента России Владимира Путина представление к награде учителя СОШ № 127 Наталии Шагулиной. Глава региона предложил наградить учителя медалью «За отвагу», — говорится в сообщении.

15 января в одной из школ Перми было совершено нападение на школьников, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.