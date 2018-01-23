Губернатор Пермского края предложил наградить раненную в школе учительницу
Об этом сообщается на сайте администрации губернатора региона.
«Губернатор Пермского края Максим Решетников направил в адрес Президента России Владимира Путина представление к награде учителя СОШ № 127 Наталии Шагулиной. Глава региона предложил наградить учителя медалью «За отвагу», — говорится в сообщении.
15 января в одной из школ Перми было совершено нападение на школьников, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.