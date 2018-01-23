В Ульяновске прокуратура проводит проверку по факту массового заболевания детей в детском саду

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Прокуратура Ульяновска начала проверку в связи с массовым заболеванием детей гастроэнтеритом в детском саду.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Прокуратура Засвияжского района города Ульяновска проводит проверку по факту заболевания воспитанников Центра развития ребёнка — детского сада №62 «Ягодка», — указывается в заявлении.

Уточняется, что с 19 по 22 января за медицинской помощью обратились 11 детей из данного дошкольного учреждения в возрасте от двух до шести лет.

«Заболевшим предварительно диагностирован гастроэнтерит», — уточнили в прокуратуре.

В настоящий момент представители ведомства проверяют исполнение учреждением законодательства об охране жизни и здоровья малолетних.

В июне следователи возбудили уголовное дело после того, как 22 человека отравились шаурмой в Новочеркасске в Ростовской области. НСН передавала, что в Госдуме призвали наказать виновных.

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Общество Происшествия
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